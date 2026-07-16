Ravezzani preoccupato: "Io mi chiedo come il Milan potesse davvero pensare di fare bene in attacco con Leao e Pulisic"

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Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, si è così espresso su X sulle parole di Allegri nei confronti di Cardinale.

Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, si è così espresso su X sulle parole di Allegri nei confronti di Cardinale: “Basta dire che Allegri è solo calcio prudente, il suo Milan l’anno scorso ha perso partite in cui aveva dominato l’avversario dal primo minuto. Max si porta ancora dentro il peso del fallimento della scorsa stagione, lo ha confidato a dei suoi amici. Io mi chiedo come il Milan potesse davvero pensare di fare bene in attacco con Leao e Pulisic che hanno fatto zero, e quasi zero ai mondiali e soprattutto con Fullkrug e Gimenez. Nonostante questo, Allegri è stato un signore anche nei confronti di Cardinale, è stato elegante”.

Le parole di Allegri su Cardinale

Nonostante tanti successi, Napoli rappresenta il riscatto dopo la delusione col Milan? Ha già valutato la rosa con Manna?

"Non è questione di rivincita, ci sono annate che finiscono in un certo modo. Sono dispiaciuto per come è finita l'anno scorso, colgo un attimo l'occasione per ringraziare chi ha collaborato con me al Milan, è stata una stagione intensa. Vincere o raggiungere gli obiettivi non è semplice, perciò partiamo sapendo che nulla è scontato nonostante gli ultimi successi. Domani è un'altra stagione".

Le parole di Cardinale quando ha presentato Amorim dicendo che abbiamo 'un tecnico che gioca per vincere e non per non perdere', non le trova una mancanza di rispetto?

"Non commento assolutamente le parole della proprietà. Ripeto, posso solo ringraziare chi mi ha supportato in tutto l'anno. Poi purtroppo siamo dispiaciuti per il mancato obiettivo, ma inizia un'altra annata, bella da vivere, abbiamo tre competizioni e partiamo con grande entusiasmo".