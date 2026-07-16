Florenzi prende in giro Gabbia sotto l'ultimo post social del Milan

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L'ex Milan Florenzi si è divertito a prendere in giro Gabbia nella sezione commenti dell'ultimo post Instagram del Milan

Con l'inizio della nuova stagione il social media manager del Milan sta regalando ai tifosi e a tutti i followers del club rossonero dei video inediti di questi primi allenamenti targati Ruben Amorim. Durante il raduno largo spazio era stato concesso al più classico dei torelli, soprattutto all'inizio, esercizio protagonista anche dell'ultimo post Instagram del Milan.

In questo i protagonisti sono stati Gabbia e Gila, al centro del cerchio nel tentativo di recuperare la palla per evitare eventuali penitenze. Dopo qualche passaggio di troppo, alla fine, il 46 rossonero riesce ad evitare ogni "male peggiore" esultando insieme al suo nuovo compagno. Agli occhi dei followers più attenti, però, non è sfuggito il commento di un ex milanista, Alessandro Florenzi, che rivolgendosi allo stesso Gabbia ha così scritto - in maniera sarcastica - sotto il post del Milan: "Non è cambiato niente, stai sempre dentro (rivolgendosi al cerchio del torello, ndr)".