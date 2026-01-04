Hernanes elogia Maignan: "È in grandissima forma"

Nel corso del consueto appuntamento con "Vamos", programma in onda sulle reti di DAZN, l'ex calciatore di Juventus e Napoli, fra le altre, Emanuele Giaccherini ha parlato di Milan indicandolo come la squadra favorita alla vittoria dello scudetto: "Il Milan è la favorita allo scudetto per Allegri, che è l'allenatore più vincente. Per il fatto che gioca una partita alla settimana e per il fatto che alla fine del campionato sarà la miglior difesa. E quindi vincerà ancora una volta la migliore difesa".

D'accordo con Giaccherini anche un altro ex Juventus, il "profeta", che conin panchina ha vinto uno scudetto proprio nel suo periodo bianconero: "Anche secondo me è il Milan perché ha più giocatori decisivi e perché gioca il calcio più unito alla sua filosofia e perché ha un portiere in grandissima forma".