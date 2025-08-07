Hojlund, lo United apre al prestito con diritto di riscatto: le ultime da TMW

Il Manchester United, che sta definendo l'arrivo dal Lipsia di Benjamin Sesko, avrebbe aperto alla partenza di Rasmus Hojlund in prestito. Lo scrive tuttomercatoweb.com: "Nelle ultime settimane i Red Devils avevano già fatto un passo in avanti, proponendo il giocatore sì in prestito, ma con obbligo di riscatto a determinate condizioni, cioè la qualificazione in Champions League di chi lo avrebbe preso. Poche le squadre che possano puntarci, almeno in Italia, considerato l'ingaggio che percepisce: circa 5 milioni di euro a stagione, mentre la valutazione sarebbe fra i 45 e i 50 milioni di euro per evitare minusvalenze.

Ora però sarebbe possibile puntarci con un prestito oneroso da 5 o 6 milioni per poi arrivare a una cifra di riscatto che possa portare il tutto intorno ai 40-45 milioni, magari con bonus facili da raggiungere. L'approdo di Benjamin Sesko ai Red Devils - non ancora certo ma che ha buone probabilità di riuscita - porta a un'esagerata concorrenza nel reparto e Hojlund nella scorsa annata non ha fatto bene. È però ancora giovane e il Milan, in questo senso, può farci più di un pensiero. Perché Vlahovic sarà difficile da raggiungere economicamente - soprattutto per lo stipendio - e Hojlund è ancora giovane: ha 22 anni ed è all'interno dei parametri rossoneri, con l'idea - non così peregrina - di un'eventuale plusvalenza in futuro qualora dovesse tornare quello di Bergamo. Più indietro, invece, la Roma e la Juventus, con i bianconeri che puntano su Kolo Muani".