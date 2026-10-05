Hutchinson a Sportmediaset: "Al Milan mi sto divertendo e sto lavorando duramente"
Dal suo arrivo a fine mercato Omari Hutchinson non è ancora riuscito a mettersi in mostra con la maglia del Milan. Pochi minuti contro la Lazio, un tempo da titolare contro il Benfica e basta: l'esterno inglese però non si perde d'animo ed è molto positivo rispetto ai suoi primi giorni in rossonero. Ne parla a SportMediaset in un'intervista esclusiva. Le sue parole:
L'arrivo al Milan:
“Sin dall’inizio è stato fantastico, mi sto divertendo qui. Sto lavorando molto duramente. Rispetto alla Premier League è ancora presto per giudicare, ma qui tutto è molto tattico”.
Durante la pausa per le nazionali è rimasto a Milanello a lavorare con Amorim:
“Avevo bisogno di un periodo così, non puoi sapere cosa succederà. Mi sto allenando duramente e voglio dimostrare quello di cui sono capace”.
Il rapporto con Amorim:
“Contro di lui ho segnato il mio primo gol con l’Ipswich ed è stata una grande emozione. Prima che venissi qui ci abbiamo scherzato su”.
Sul suo soprannome, "The Wizard":
“L’ho scelto perché non mi vedo solo come Omari Hutchinson ma voglio essere la miglior versione di me stesso”.
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