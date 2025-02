I "Fantastici 4" visti da Tomori: "Se ne abbiamo 3, 4, 7 o 10 davanti è solo per vincere"

Siamo nel giorno di vigilia di MIlan-Feyenoord, ritorno dei playoff di Champions League. Ultima spiaggia per i rossoneri che devono ribaltare l'1-0 patito a Rotterdam lo scorso mercoledì: in palio un posto agli ottavi di finale contro Inter o Arsenal. A parlare in conferenza stampa insieme a Ibrahimovic, che fa le veci di mister Conceicao assente per i noti motivi personali, c'è anche il centrale rossonero Fikayo Tomori. Queste le sue dichiarazioni.

Riuscite a sostenere i 4 là davanti?

"Il mister dice sempre che se giochiamo con 3, 4 o 5 l'obiettivo è sempre lo stesso: vincere. Per farlo devi correre e lottare, fare tutto per vincere. Noi andiamo sul campo e i titolari vanno in campo per vincere la partita. Se ne abbiamo 3, 4, 7 o 10 davanti è solo per vincere"