Ibra "faccia a faccia" sui social con Haaland. La foto: "La forza è nei capelli"

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Zlatan Ibrahimovic ed Erling Braut Haaland hanno pubblicato una foto insieme sui social, ironizzando sull'elemento in comune: i capelli

Erling Braut Haaland ha da qualche ora terminato i suoi primi Mondiali in carriera. Il centravanti del Manchester City è stato assoluto protagonista della cavalcata della Norvegia in Nord America. La formazione scandinava del CT Solbakken, tornata sul grande palcoscenico dop 28 anni con una squadra molto giovane e di talento, è arrivata fino ai quarti di finale dove si è dovuta arrendere solamente all'Inghilterra che ha vinto ai supplementari grazie a una doppietta della star - e dell'amico di Haaland - Jude Bellingham.

Nel pomeriggio di oggi proprio Erling Braut Haaland ha pubblicato una foto sui social in collaborazione con Zlatan Ibrahimovic, uno dei suoi idoli e incrociato in Nord America dove lo svedese sta facendo da opinionista televisivo. La prima foto li ritrae faccia a faccia, uno di fronte all'altro. Nella seconda Haaland e Ibra sono invece rivolti verso l'obiettivo. La caption, con una punta di ironia, fa riferimento a un elemento fisico in comune tra i due campioni: "La forza è nei capelli".