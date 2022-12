Ibrahimovic dopo i gol: "Trovo un riferimento, un bambino, una persona sugli spalti, e mi fermo su di lui e tiro fuori tutta l’emozione. Vorrei abbracciare tutti"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Alberto Angela per "Stasera a Milano" su Rai 1, si è così espresso sul suo rituale dopo un gol: “Ogni gol ha il suo momento, quando entra il pallone in porta c’è una cosa che ti passa nel corpo che lo vuoi tirare fuori e vuoi godere con i tifosi. Io trovo un riferimento, un bambino, una persona sugli spalti, e mi fermo su di lui e tiro fuori tutta l’emozione. Non c’è un qualcosa di programmato, quello che succede succede. Vorrei abbracciare tutti, ma è un po’ difficile abbracciarne 80mila (ride, ndr)”.