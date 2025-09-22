Il Giornale: "Il Milan scintillante visto a Udine teme gli straordinari"
MilanNews.it
L'edizione odierna de Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Il Milan scintillante visto a Udine teme gli straordinari". Dopo la bella vittoria per 3-0 contro l'Udinese, i rossoneri saranno impegnati domani sera in Coppa Italia contro il Lecce nella gara valida per i sedicesimi. Per questa partita, Max Allegri farà un po' di turnover e per questo c'è grande curiosità per vedere dal primo minuto coloro che sono stati impiegati meno finora come Nkunku, Athekame e De Winter.
DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21.00
Stadio: San Siro, Milano
TV: Italia 1, Mediaset Infinity
Web: MilanNews.it
Pubblicità
News
Inter, Marotta sul nuovo stadio: "Parliamo di investimenti privati. Non verranno spesi soldi pubblici, neanche un euro"
Trevisani sul Milan: "Se gioca come a Udine si toglierà tante soddisfazioni. Squadra da scudetto? Sì, ma solo a quota bassa"
Inter, Marotta su San Siro: "Wembley è stato abbattuto e ricostruito, anche qui c'è un'esigenza forte di fare la stessa cosa"
Allegri come Conte: analogie a un anno di distanza. A Milanello è tornato un senato forte. Tifo e San Siro: il lavoro continuadi Pietro Mazzara
Le più lette
3 Allegri come Conte: analogie a un anno di distanza. A Milanello è tornato un senato forte. Tifo e San Siro: il lavoro continua
4 Ravezzani: "Il Milan vince e convince grazie a due giocatori anziani e dallo stipendio alto come Modric e Rabiot"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Tre vittorie a porta inviolata, solo sei i tiri subiti: merito del lavoro tattico e mentale di Allegri
Milan, turnover in Coppa Italia: Modric e Pulisic riposano, in porta torna Maignan. Prima da titolare per diversi nuovi acquisti
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ceccarini: "Milan, si vede la mano di Allegri, aveva tanta voglia di tornare qui. Scudetto? Oggi ancora Inter e Napoli"
Luca SerafiniEppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com