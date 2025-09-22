Il Giornale: "Il Milan scintillante visto a Udine teme gli straordinari"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Il Milan scintillante visto a Udine teme gli straordinari". Dopo la bella vittoria per 3-0 contro l'Udinese, i rossoneri saranno impegnati domani sera in Coppa Italia contro il Lecce nella gara valida per i sedicesimi. Per questa partita, Max Allegri farà un po' di turnover e per questo c'è grande curiosità per vedere dal primo minuto coloro che sono stati impiegati meno finora come Nkunku, Athekame e De Winter.

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it