Il Giornale: "Il Milan scintillante visto a Udine teme gli straordinari"

Il Giornale: "Il Milan scintillante visto a Udine teme gli straordinari"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:10News
di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna de Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Il Milan scintillante visto a Udine teme gli straordinari". Dopo la bella vittoria per 3-0 contro l'Udinese, i rossoneri saranno impegnati domani sera in Coppa Italia contro il Lecce nella gara valida per i sedicesimi. Per questa partita, Max Allegri farà un po' di turnover e per questo c'è grande curiosità per vedere dal primo minuto coloro che sono stati impiegati meno finora come Nkunku, Athekame e De Winter

DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21.00
Stadio: San Siro, Milano
TV: Italia 1, Mediaset Infinity
Web: MilanNews.it