Il Giornale: "Milan-Como in Australia: oggi si decide"
Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Milan-Como in Australia: oggi si decide". Nella giornata di oggi la UEFA si pronuncerà in merito alla possibilità che Milan-Como di Serie A si giochi il prossimo febbraio a Perth in Australia. Nei giorni scorsi il presidente Ceferin si era detto scettico. Vedremo la decisione finale visto che Gravina, vice-presidente vicario europeo, da presidente della FIGC, ha già dato il suo benestare.
Questo il programma della 3^ giornata di Serie A:
CAGLIARI-PARMA, sabato 13 settembre alle 15 (DAZN);
JUVENTUS-INTER, sabato 13 settembre alle 18 (DAZN);
FIORENTINA-NAPOLI, sabato 13 settembre alle 20.45 (SKY)
ROMA-TORINO, domenica 14 settembre alle 12.30 (DAZN)
ATALANTA-LECCE, domenica 14 settembre alle 15 (DAZN)
PISA-UDINESE, domenica 14 settembre alle 15 (DANZ);
SASSUOLO-LAZIO, domenica 14 settembre alle 18 (SKY)
MILAN-BOLOGNA, domenica 14 settembre alle 20.45 (DAZN)
VERONA-CREMONESE, lunedì 15 settembre alle 18.30 (DAZN)
COMO-GENOA, lunedì 15 settembre alle 20.45 (SKY)
