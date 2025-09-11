Bianchin sulle condizioni di Rabiot: "Sta bene. La scelta più logica per il Bologna è che..."

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulle condizioni di Adrien Rabiot: "Sì, Rabiot sta bene, nonostante la sua ultima partita con il Marsiglia risalga al 15 agosto, la prima di campionato in trasferta con il Rennes. La pausa con la Francia dimostra che Adrien è in condizione. La scelta più logica è un utilizzo dalla panchina anche con il Milan: Fofana, Modric e Loftus-Cheek dall'inizio, Rabiot pronto a esordire a San Siro dalle 21.45. Nel momento in cui lui e Allegri si guarderanno a Milano, però, a entrambi torneranno in mente gli anni di Torino, le partite, le richieste. Allegri sa che, se avrà bisogno, non avrà niente da spiegare. Basterà scriverlo sulla formazione o alzare un cartello: il numero 12, in campo".

IL PRIMO GIORNO DI RABIOT

Oggi sarà il primo giorno a tutti gli effetti da rossonero di Adrien Rabiot che questa mattina sbarcherà a Milano dopo gli impegni con la Francia ed è atteso poi a Milanello per il primo allenamento con il Milan. Ad attenderlo ci sarà ovviamente Massimiliano Allegri che lo ha voluto fortemente nella sua rosa: i due si conoscono benissimo visto che hanno lavorato diversi anni alla Juventus e il francese è uno dei fedelissimi del tecnico livornese.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Rabiot sa benissimo cosa gli chiederà Allegri e quindi questo potrebbe favorire il suo ambientamento. Il centrocampista conosce poi già bene anche il campionato italiano e per questo il suo periodo di adattamento dovrebbe essere piuttosto veloce. L'ultimo mese di Adrien è stato piuttosto burrascoso: dopo la prima giornata di Ligue e la famosa lite con Rowe, il giocatore è stato infatti messo fuori rosa dal Marsiglia che poi ha dato il via libera alla sua cessione al Milan nelle ultime ore di mercato.

