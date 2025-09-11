MN - Milan, stamattina test atletici a Milanello per Adrien Rabiot

di Enrico Ferrazzi

Dopo essere sbarcato a Malpensa con un volo privato proveniente da Parigi poco prima delle 10, Adrien Rabiot si è recato subito a Milanello dove ha sostenuto alcuni test atletici. Nel pomeriggio è in programma l'allenamento odierno del Milan al quale dovrebbe partecipare regolarmente anche il nuovo centrocampista rossonero. 

Il profilo Instagram del Milan ha pubblicato un video con le prime parole del centrocampista francese poco dopo essere arrivato a Malpensa da Parigi: "Ciao tifosi del Milan. Sono contento di essere qui. Non vedo l'ora di scendere in campo con la maglia del Milan. Forza Milan!".

