Il ko del Bologna complica le cose per le sei italiane in Champions: le combinazioni

vedi letture

In che cosa deve sperare la Roma per qualificarsi alla prossima Champions League?

Dopo la sconfitta per 2-0 da parte del Bologna in casa del Genoa, si complica un po' la situazione per i giallorossi, che adesso devono sperare che la Dea non vinca nessuna delle due partite che le rimangono da qui alla fine del campionato.

Le possibili combinazioni:

- Qualora la squadra allenata da Gian Piero Gasperini dovesse vincere contro il Torino oppure contro la Fiorentina nel recupero della 29^ giornata, scavalcherebbe il Bologna e sfumerebbe così la qualificazione in Champions League per gli uomini di De Rossi.

- Se l'Atalanta dovesse totalizzare 0 o 1 punto nelle prossime due partite resterebbe al 5° posto e di conseguenza la Roma si qualificherebbe alla prossima Champions League.

- La Roma festeggerà la qualificazione in Champions League anche se l'Atalanta dovesse pareggiare entrambe le gare. Infatti, in caso di arrivo a pari punti insieme al Bologna, gli orobici avrebbero gli scontri diretti a sfavore e si classificherebbero quinti. Qualora invece dovessero arrivare a 68 Juventus, Bologna e Atalanta, i nerazzurri sarebbero ultimi nella classifica avulsa e arriverebbero quinti.