Il Milan è contrariato per la gestione che gli Usa e il ct Pochettino hanno fatto di Pulisic

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla reazione del Milan all'infortunio di Pulisic: "Domani Pulisic sarà a Milanello e verrà sottoposto ad accertamenti medici. Per il momento c'è cautela sia in via Aldo Rossi sia a Milanello su quanto lungo può essere lo stop: solo gli esami chiariranno l'entità del problema muscolare. Inutile dunque sbilanciarsi anche se nessuno può escludere che il problema possa necessitare anche di 3-4 settimane di stop. Vedremo... Di certo ci sono le riflessioni sull'opportunità di far giocare Capitan America dall'inizio in un match amichevole nonostante non fosse al top della condizione. Il club è contrariato con la gestione che gli Stati Uniti e il ct Pochettino hanno fatto del loro tesserato perché, se ci sarà una lesione muscolare, adesso il danno sarà soprattutto a carico del Milan che lo perderà per un po' di tempo. E, non dimentichiamolo, Pulisic è finora il miglior giocatore rossonero con sei reti segnate tra Serie A e Coppa Italia".

INFORTUNIO PULISIC: COSA È SUCCESSO

Pulisic era in dubbio prima del match per il solito fastidio alla caviglia che lo sta tormentando da qualche tempo, ma alla fine il ct Mauricio Pochettino lo ha schierato dal primo minuto dopo aver avuto buone indicazioni dagli ultimi allenamenti. Purtroppo però la partita di Capitan America è durata solo mezz'ora ed è stato sostituito da Diego Luna. Il giocatore rossonero ha subito un duro intervento da Jason Geria al 15', ma è riuscito a continuare la gara. Dieci minuti dopo però ecco un altro fallo del difensore australiano che ha fermato l'americano, il quale stavolta è rimasto a terra e, dopo l'intervento dello staff medico statunitense, ha dovuto dare forfait e abbandonare il campo.