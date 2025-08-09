Il Milan in vantaggio 1-0 contro il Leeds al 45': a segno Gimenez. Buoni i primi minuti in rossonero di Jashari
Il Milan al 45' è avanti 1-0 nell'amichevole contro il Leeds. Dopo un buon inizio da parte dei padroni di casa, i rossoneri si riversano in avanti. La prima chance è per Gimenez al 9': palla splendida di Sala per El Bebote tra le linee, Santi tiene botta contro l'avversario ma scivola al momento del tiro.
La seconda occasione è per Noah Okafor, che dopo un primo dribbling riuscito al limite dell'area, ci prova con un tiro rivedibile totalmente fuori bersaglio da posizione defilata. Al 31' ecco la rete del vantaggio: Chukwueze crossa dal fondo per Gimenez, che si fa trovare pronto a infila la palla sotto la traversa. Al 39' Santi si divora il 2-0 con un colpo di testa poco preciso. 1-0 per il Milan all'intervallo. Interessante lo schieramento del Milan, con Yunus Musah che in fase di non possesso si allarga andando a fare il quinto a centrocampo, con Magni che si stringe nel pacchetto arretrato e va a fare il terzo. Buoni infine i primi minuti in maglia rossonera di Ardon Jashari: diverse giocate dal suo repertorio per un calciatore che non ha paura di rischiare.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan