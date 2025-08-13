Il Milan riceve il Bari a San Siro in Coppa Italia: precedenti e curiosità

vedi letture

Il Milan di Max Allegri è pronto per la prima gara ufficiale della stagione. Domenica alle 21.15 i rossoneri riceveranno il Bari a San Siro nei trentaduesimi di Coppa Italia. Un impegno da non sottovalutare per i ragazzi di Allegri (che non sarà in panchina vista la squalifica rimediata quando era alla Juventus) che vogliono iniziare la stagione nel migliore dei modi.

I precedenti fra le due squadre a San Siro in Coppa Italia sono cinque, con il bilancio nettamente in favore dei locali, che non hanno mai perso, ma hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio, con ben 15 reti segnate e 2 subite.

La prima sfida risale al 27 maggio 1937, quando venne giocata la ripetizione dei quarti di finale dopo il 2 a 2 a Bari. I rossoneri si imposero per 3 a 1 grazie alle reti di Capra, Cresta e Boffi che resero inutile la rete del pugliese Ferrero.

Per assistere alla seconda sfida devono passare 31 anni: il 17 gennaio 1968 nel ritorno dei quarti di finale, il Milan vinse con un netto 4 a 1 dopo l’1 a 1 dell’andata. Per la squadra di casa doppietta di Lodetti e reti di Sormani e Rivera, mentre per i biancorossi in rete andò Mujesan.

Il 23 agosto 1987 il nuovo Milan di Arrigo Sacchi esordì a San Siro contro il Bari, vincendo per 5 a 0 e dando via di fatto al ciclo rossonero. Partita già in cassaforte dopo appena 21’ quando Donadoni e Virdis portarono il Milan sul 2 a 0. Nella ripresa, Van Basten, Gullit e Massaro fissarono il punteggio sul definitivo 5 a 0.

Nel febbraio 1991, il Milan di Sacchi, dopo la vittoria al San Nicola grazie alla rete di Marco Simone, pareggiò per 0 a 0 e volò in semifinale. Fu una gara dove i rossoneri scesero in campo con molte riserve e dove furono appena 4mila gli spettatori a San Siro. Il Bari provò a mettere i brividi a Sebastiano Rossi, ma il rumeno Raducioiu si divorò la palla del possibile extra time.

L’ultima sfida fra le due squadre risale al 20 gennaio 2011, negli ottavi di finale. I rossoneri di Max Allegri vinsero con un netto 3 a 0 grazie alle reti di Ibrahimovic, Merkel e Robinho.

di Valentino Cesarini