Il Milan si qualifica agli ottavi se... Le combinazioni a due turni dal termine

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo i risultati delle prima quattro giornate, ecco le combinazioni con le quali il Milan può qualificarsi agli ottavi di Champions League:

- 6 PUNTI: vincendo sia con la Dinamo Zagabria che con il Salisburgo

- 4 PUNTI: Una vittoria e un pareggio tra Dinamo Zagabria e Salisburhgo se il Chelsea batte gli austriaci.

Con vittoria in Croazia e pareggio col Salisburgo, il Milan si qualifica se il Salisburgo perde col Chelsea, Milan terzo se il Salisburgo batte il Chelsea e i Blues non perdono con la Dinamo, mentre se gli austriaci pareggiano col Chelsea entra in gioco la differenza reti generale. Con vittoria contro il Salisburgo e pareggio in Croazia, il Milan si qualifica se il Chelsea perde entrambe le sue partite o se il Salisburgo non batte il Chelsea.

Con meno di quattro punti il Milan finirebbe terzo o quarto.