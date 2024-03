Il Milan torna a giocare un ottavo di Europa League dopo 3 anni: i precedenti

A tre anni dall'ultima volta il Milan torna a giocare un ottavo di finale di Europa League. Questa sera a San Siro il diavolo ospiterà infatti lo Slavia Praga, compagine ceca che incontra lungo il suo cammino europeo un'altra italiana dopo aver affrontato la Roma durante la fase a gironi.

Considerato il livello delle due squadre, i favori dei pronostici sorridono al Milan, che però ha che sfatare un vero e proprio tabù in questa competizione. Da quando la Coppa UEFA è stata rinominata UEFA Europa League, infatti, la formazione rossonera non è mai riuscita a qualificarsi ai quarti di finale.

In due occasioni il Milan ha avuto quest'opportunità, rispettivamente nelle stagioni 2017/2018 e 2020/2021, ma in entrambi i casi il diavolo si è ritrovato costretto ad interrompere il proprio cammino in Europa League per mano di un'avversaria inglese, prima l'Arsenal e poi il Manchester United. Il non aver incontrato nessuna britannica in quest'edizione potrebbe essere un segnale, con l'auspicio che gli uomini di Stefano Pioli possano coglierlo al meglio.