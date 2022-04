Il punto sui prestiti del Milan: le situazioni Hauge, Pobega e Caldara

MilanNews.it

Il quotidiano Tuttosport, nell’edizione di oggi, ha fatto il punto sui prestiti del Milan. Il caso più importante è quello di Jens Petter Hauge, con l’Eintracht Francoforte che ha l’obbligo di riscattarlo in caso di salvezza a 12 milioni di euro. Una cifra, questa, che porterebbe nel bilancio del Diavolo una importante plusvalenza. Il riscatto non è discussione dato che l’Eintracht in Bundesliga è tranquillo a metà classifica. Per Tommaso Pobega, oggi al Torino, il rientro a Milanello appare scontato, mentre per Mattia Caldara occorrerà attendere l’esito della lotta salvezza del Venezia per sapere il futuro del difensore. Il suo prestito, infatti, prevede l’obbligo di riscatto a 4 milioni in caso di permanenza in Serie A dei lagunari.