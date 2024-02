Il retroscena di Pioli: "Poco prima della partita il mio staff mi ha girato una statistica. La userò per motivare i miei giocatori"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa nel post Milan-Rennes, sfida valida per l'andata dei playoff di Europa League e terminata 3-0 in favore dei rossoneri d'Italia grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e alla rete di Leao.

Che partita è stata?

"Credo che l'abbiamo interpretata bene per come l'avevamo preparata bene, nel primo tempo abbiamo calciato due tre palloni lunghi che potevamo evitare... Abbiamo preso il vantaggio che volevamo, ma non possiamo considerarci qualificati. Loro proveranno a fare il colpaccio".

Milan tra le favorite in Europa League?

"Proprio prima della partita il mio staff mi ha girato una statistica secondo cui il Milan ha il 5% di vincere l'Europa League. Lo userò per motivare i miei giocatori".