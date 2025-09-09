In caso di addio di Maignan, anche Torriani può essere un'alternativa

Se il Milan dovesse separarsi da Mike Maignan al termine di questa stagione, con il contratto che scadrà a giugno 2026 e al momento nessuna indicazione di un rinnovo imminente anche se è possibile che il club rossonero farà un tentativo nelle prossime settimane, l'alternativa rossonera potrebbe essere già in casa. Al di là di discussioni di calciomercato ed eventuali obiettivi, l'erede del francese potrebbe essere un figlio del Vismara, Lorenzo Torriani.

Lo riporta Tuttosport stamattina che ricorda come Torriani ha già esordito in gare ufficiali con il Milan, anche in Champions League, e nelle ultime due estati ha destato davvero un'ottima impressione nelle amichevoli pre-stagionali. Se le cose non dovessero sistemarsi, a livello contrattuale, con Maignan, ecco che il Milan valuterebbe l'opzione Torriani. Il giovane portiere era stato cercato addirittura dal Lione di Paulo Fonseca quest'estate che era pronto a dargli una maglia da titolare.