Incidente Lo Monaco, il post del Milan: "Tutto il mondo rossonero invia un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione"

Oggi alle 19:48News
di Manuel Del Vecchio

Pietro Lo Monaco, ex Catania e collaboratore dell'Enna Calcio in Serie D, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella zona del palermitano. Il Milan, con un post su X, esprime tutto il suo supporto verso il noto dirigente:

"Tutto il mondo rossonero invia un grande in bocca al lupo, per una pronta guarigione a Pietro Lo Monaco, con un abbraccio alla sua cara famiglia".