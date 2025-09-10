Infantino oggi a Casa Milan: ha incontrato Scaroni e Furlani e ha visitato il museo

Gianni Infantino, numero uno della FIFA, è stato ospite oggi a Casa Milan dove ha incontrato il presidente rossonero Paolo Scaroni e l'ad milanista Giorgio Scaroni e ha anche visitato il Museo Mondo Milan. Sul proprio profilo Instagram, Infantino ha pubblicato alcune foto in compagnia dei due dirigenti del Diavolo e questo messaggio:

"È stato un piacere incontrare il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, e il CEO Giorgio Furlani, per parlare di calcio, competizioni internazionali e di infrastrutture. E complimenti per il Museo: con uno sguardo sempre rivolto al futuro, siete riusciti a trovare il giusto posto per ogni giusta storia".