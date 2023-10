Infortuni per Kalulu, Kajer e Pellegrino: Simic pronto alla convocazione

Mancano ancora cinque giorni al prossimo impegno del Milan in campionato contro l'Udinese ma Pioli e il suo staff tecnico devono già iniziare a fare i conti sulle condizioni del reparto difensivo. La trasferta di Napoli ha messo fuori gioco, ancora non si sta per quanto tempo, ben tre centrali rossoneri. Uno è Kjaer che a Napoli non ha neanche messo piede, rimasto a Milano per un affaticamento.

Poi nel corso della partita si è fermato Kalulu, che ha rimediato una lesione del tendine retto femorale sinistro, meritevole di parere chirurgico, dopo di lui anche Pellegrino che lo aveva sostituito (frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro).

Con i soli Tomori e Thiaw a oggi disponibili per la gara contro l'Udinese, è possibile che il giovane della primavera Jan Carlo Simic possa guadagnarsi una convocazione in prima squadra per la partita di sabato.