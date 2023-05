Infortunio Leao, la ricostruzione di DAZN: sente tirare dopo pochi minuti. Pioli: "Rafa esci"

MilanNews.it

Nonostante il 2-0 a fine primo tempo, per i rossoneri non arrivano buone notizie, soprattutto in ottica derby di Champions. Come riportato da Federica Zille a Dazn, Leao ha sentito tirare dopo pochi minuti dall'inizio del match, in occasione del sombrero di Marcos Antonio, tant’è che al primo gol di Bennacer non è riuscito neanche ad alzarsi per esultare. Lo stesso Pioli, quando il portoghese era ancora in campo, ha esclamato: "Rafa esci, Rafa esci". Durante il goal di Theo, invece, si è alzato per esultare. A fine primo tempo è ritornato negli spogliatoi con il medico del Milan.