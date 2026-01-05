Inter, Bisseck: "Milan e Napoli? Se giochiamo così siamo molto forti. Vogliamo vincere ogni partita"
Yann Bisseck, difensore dell'Inter, si è così espresso in conferenza stampa dopo la vittoria sul Bologna: "
Questa è stata la partita in cui vi siete espressi al meglio?
"L'importante è aver vinto. Abbiamo fatto un'ottima gara con la palla mostrando qualità. Continuando così possiamo fare una grande stagione".
Credi che questo sia l'assetto difensivo più solido con te Akanji e Bastoni?
"Devi chiedere al mister, tutti e tre sono difensori di alto livello soprattutto Manu e Basto. Questo è un sistema con il quale possiamo giocare".
Cosa sgnifica la prestazione di questa sera?
"Penso che sono sulla squadra giusta, per me è importante migliorare".
Era importante rispondere a Milan e Napoli?
"Noi vogliamo vincere ogni partita e tutte le squadre sono vicine. Se facciamo così siamo molto forti".
INTER VINCE COL BOLOGNA
Questa volta il Bologna non sgambetta l'Inter. A San Siro questa sera è andata in scena l'ultima partita della diciottesima giornata di campionato, la penultima del girone di andata. I nerazzurri centrano il loro obiettivo e vincono 3-1 contro la squadra di Vincenzo Italiano che, meno di un mese fa, eliminava la formazione di Cristian Chivu ai tiri di rigore della semifinale di Supercoppa. A decidere la gara il gol di Zielinski nel primo tempo, seguito dalle reti di Lautaro e Thuram nel corso della ripresa. Vana la rete nel finale di Castro.
