Inter, Inzaghi a Mediaset: "Ci stiamo ancora leccando le ferite per il Derby in campionato"

Simone Inzaghi ha parlato a Mediaset al termine di Milan-Inter:

Sulla partita: “Penso che sia stato u derby meno spettacolare, c’è tanto in palio. Le due squadre non erano fluide come negli altri due derby. Ci penseremo ad aprile, vogliamo la finale per vincere un altro trofeo. Abbiamo giocato tanto, dobbiamo recuperare un po’ di brillantezza ma stiamo lavorando”.

Sulla condizione fisica: “Stiamo giocando tanto. A parte una volta che abbiamo sbagliato noi in uscita non abbiamo rischiato più di tanto. Loro sono stati bravi con Romagnoli che ha tolto un gol a Dzeko… Non segniamo da 4 partite e fa notizia, ma torneremo presto a fare gol”.

Sul momento: “Penso che sia un calo fisiologico, abbiamo spinto tanto. È un momento in cui non stiamo giocando come prima. In campionato abbiamo fatto 75 minuti ottimi prima di quell’episodio… Stasera siamo stati meno brillanti, ma ci sta per l’obiettivo in palio, entrambe le squadre vogliono arrivare in finale”.

Sui singoli: “Le partite sono fatte di episodi, stasera la partita è stata bloccata per la posta in palio. Stiamo cercando di recuperare forze fisiche e mentali. Non è semplice. Penso che sia un record essere al primo di marzo, con un match di recuperare, alla trentaseiesima partita”.

Su Barella: “Non guarderei al singolo giocatore, penserei in generale. Abbiamo recuperato Correa e Gosens che ci daranno una grossa mano. Adesso siamo in un momento di transizione, le ultime partite i dati fisici erano discreti. Col Sassuolo abbiamo corso male, col Genoa non siamo stati bravi negli episodi. Stasera un pari giusto”.

Pioli invece ha detto che avrebbe meritato il Milan: ““Io penso che sia giusto, le partite vanno anche riviste e interpretate. Noi ci stiamo ancora leccando le ferite per un derby perso ma che fino all’episodio del 75esimo aveva detto altro”.