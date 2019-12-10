Italia Under 15, i convocati per il Torneo di Natale: presenti anche diversi rossoneri
Come ogni anno, arriva il consueto Torneo di Natale riservato alla nuova nazionale under 15, già vittoriosa ad Algarve contro Spagna, Portogallo e Finlandia. Dal 12 al 15 dicembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, i ragazzi disputeranno una serie di amichevoli a ranghi contrapposti.
Questo l'elenco degli 88 convocati da Patrizia Panico:
PORTIERI
RAIMONDI PAOLO 14.05.2005 INTERNAZIONALE
SCARPATO SALVATORE 10.04.2005 CAGLIARI
TURI CLAUDIO 06.05.2005 BARI
OGLIANI FILIPPO 04.03.2005 HELLAS VERONA
FRANZINI DAVIDE 08.02.2005 BOLOGNA
CALVANI SIMONE 16.05.2005 GENOA
MAGRO FILIPPO 10.01.2005 LAZIO
VENERAN FILIPPO 18.03.2005 CITTADELLA
DIFENSORI
SERRA NICOLO’ 20.01.2005 TORINO
DOMANICO SAVERIO 26.01.2005 JUVENTUS
ELIA MIRKO 13.10.2005 FIORENTINA
MALASPINA MATTIA 24.07.2005 MILAN
SAIANI FILIPPO 16.02.2005 S.P.A.L.
PIANTEDOSI ALESSIO 31.01.2005 MILAN
CASALI MICHELE 08.03.2005 MILAN
GRIECO ANICET 26.01.2005 INTERNAZIONALE
CORRADINI FRANCESCO 02.02.2005 SASSUOLO
PEZZELLA ALESSIO 15.04.2005 PARMA
RAINERI TOMMASO 14.06.2005 SPEZIA
POSTIGLIONE NICOLO’ 16.04.2005 DELFINO PESCARA
ROMANI LORENZO 28.02.2005 DELFINO PESCARA
LEUZZI DAVIDE 07.07.2005 LECCE
D’ACHILLE DOMENICO 28.03.2005 BARI
D’AVINO LUIGI 08.12.2005 NAPOLI
ODDI FRANCESCO 23.05.2005 FROSINONE
PARLATO CLAUDIO 04.02.2005 SASSUOLO
CAVACCHIOLI ALESSANDRO 17.01.2005 ROMA
PRIMAVERA LUCA 08.04.2005 LAZIO
MILANI ALESSANDRO 14.06.2005 LAZIO
ARBA FEDERICO 16.03.2005 CAGLIARI
ORFANO MARCO 17.06.2005 LECCE
LUPINACCI MICHELE 17.09.2005 CROTONE
SARPA ALESSIO 20.06.2005 GENOA
MALARA RICCARDO 30.03.2005 REGGINA
FRAGNELLI JACOPO 04.05.2005 FIORENTINA
LUCICH LUDOVICO 23.02.2005 VENEZIA
MEGNA GIORGIO PIO 26.03.2005 CATANZARO
STABILE GIACOMO 12.04.2005 INTERNAZIONALE
ZANETTI FRANCESCO 31.03.2005 HELLAS VERONA
MELONI MICHELE 28.02.2005 ATALANTA
CENTROCAMPISTI
LIPANI LUCA 18.05.2005 GENOA
RIPANI DIEGO 12.09.2005 DELFINO PESCARA
DI MAGGIO LUCA 31.03.2005 INTERNAZIONALE
CIAMMAGLICHELLA AARON 26.01.2005 TORINO
TROISE ANTONIO 24.04.2005 LAZIO
TONON MATTEO 01.02.2005 MILAN
LIGI GREGORIO 16.10.2005 CHIEVO VERONA
MORLEO UMBERTO 20.01.2005 JUVENTUS
RICORDI TOMMASO 12.03.2005 INTERNAZIONALE
MORANA FRANCESCO 07.01.2005 EMPOLI
DONZELLI DAVIDE 28.07.2005 ATALANTA
BORGO ALESSANDRO 19.06.2005 LECCE
MANISSERO GABRIELE 30.01.2005 TORINO
SALVATORE ANDREA ANGELO 04.01.2005 COSENZA
CARANO PIER BIAGIO 14.04.2005 ASCOLI PICCHIO
NAZZARO MARCO 11.06.2005 LAZIO
MARI SAMUELE 19.02.2005 BARI
D’APRILE GIOVANNI 01.07.2005 CROTONE
CARBONI VALENTIN 05.03.2005 CATANIA
PISASALE SEBASTIANO 15.05.2005 CATANIA
MAIETTA FRANCESCO 15.02.2005 REGGINA
BRUGARELLO MATTIA 20.10.2005 MONZA
ORLANDI ALESSANDRO 17.03.2005 BRESCIA
MIGNANI CARLO 31.07.2005 FIORENTINA
ATTACCANTI
MARCONI GIACOMO 01.08.2005 PARMA
BALLEELLO DAVIDE 06.01.2005 DELFINO PESCARA
MARTINS KEVIN 31.01.2005 INTERNAZIONALE
VILARDI MARIO 15.09.2005 NAPOLI
LEONE KEVIN 28.03.2005 SAMPDORIA
MARAZZOTTI FABRIZIO 21.01.2005 ROMA
BENEDETTI EMANUELE 17.03.2005 MILAN
VACCA ALESSIO 15.06.2005 JUVENTUS
ANGHELE’ LORENZO 26.02.2005 JUVENTUS
RONCHI CHRISTIAN 06.01.2005 GIANA ERMINIO
STRADA ANDREA 21.04.2005 MONZA
MANGIAMELI FEDERICO 28.03.2005 MILAN
FANIZZI VINCENZO 30.01.2005 VIRTUS FRANCAVILLA
ANGELONI MATTIA 23.02.2005 ALBINOLEFFE
NUAMAH AMOAKO PATRICK 31.12.2005 BRESCIA
OWUSU ENOCH 08.01.2005 INTERNAZIONALE
PRESTA FRANCESCO 05.04.2005 FIORENTINA
PARRAVICINI FABIO 20.01.2005 S.P.A.L.
BOLZAN ALESSANDRO 24.02.2005 ROMA
MILO SIMONE 21.02.2005 NAPOLI
MALANCHINI FILIPPO 04.03.2005 ALBINOLEFFE
DI SERIO PASQUALE 21.01.2005 JUVE STABIA
JARRE ASHENAFI 12.06.2005 TORINO
BRASILI DIEGO 13.01.2005 LAZIO