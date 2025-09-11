Iuliano: "Ai milanisti dico di stare tranquilli, Allegri sistemerà bene la difesa"

Mark Iuliano, ex difensore della Juventus ha parlato così di Milan e del suo allenatore Massimiliano Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni a 7gold:

“Ai tifosi milanisti dico di stare tranquilli, Allegri sistemerà tutto e soprattutto la difesa. Secondo me uno come Thiaw non vale più di Gabbia, Pavlovic o Tomori”.

Ecco quando scenderà in campo il Milan di Max Allegri: 

4ª giornata, Udinese-Milan, sabato 20 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

5ª giornata, Milan-Napoli, domenica 28 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN)

6ª giornata, Juventus-Milan, domenica 5 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN)

7ª giornata, Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN)

8ª giornata, Milan-Pisa, venerdì 24 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

9ª giornata, Atalanta-Milan, martedì 28 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

10ª giornata, Milan-Roma, domenica 2 novembre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

11ª giornata, Parma-Milan, sabato 8 novembre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

12ª giornata, Inter-Milan, domenica 23 novembre 2025 ore 20.45 (DAZN)

La Lega Serie A ha poi annunciato anche date e orari dei Sedicesimi di Coppa Italia:

Sedicesimi di finale (Coppa Italia), Milan-Lecce, martedì 23 settembre 2025 ore 21.00 (Italia 1)