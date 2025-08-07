Jashari al Milan, in Belgio applaudono il Brugge: "Hanno lanciato un messaggio agli altri giocatori"

In Belgio applaudono il Brugge per come è riuscito a gestire la trattativa Jashari al Milan. Il commentatore belga Peter Vandenbempt evidenzia: "C'era un'enorme pressione da parte della squadra italiana. Ogni giorno appariva qualcosa di nuovo sui media e i tifosi bombardavano i social media del Club Brugge. Dicevano che Jashari era chiuso in una gabbia. Eppure il Brugge non si è lasciato scoraggiare, proprio per questo è stato così bravo nelle trattative e lancia un messaggio agli altri giocatori: non cederemo facilmente, nemmeno se ci torcete il braccio".

