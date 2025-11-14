Jashari: "E' sempre difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, ma mi mancava giocare a calcio"
MilanNews.it
Ardon Jashari, al termine dell'amichevole odierna del Milan contro la Virtus Entella, ha commentato così a Milan TV il suo ritorno in campo dopo il lungo infortunio: "E' stato un percorso lungo per arrivare fin qui soprattutto dopo il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio. Dopo circa tre mesi è bello tornare in campo dal primo minuto in un'amichevole. E' una bella sensazione".
Sul ritorno in campo: "E' sempre un po' difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma alla fine mi mancava giocare a calcio. La cosa più importante oggi era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Questo contava più di tutto il resto oggi".
Pubblicità
News
Dal mercato domande e risposte. Lo spreco gigantesco: molti gol subiti, ma troppi errori davanti... Derby: il conforto degli scontri direttidi Luca Serafini
Le più lette
4 Dal mercato domande e risposte. Lo spreco gigantesco: molti gol subiti, ma troppi errori davanti... Derby: il conforto degli scontri diretti
Primo Piano
Jashari a MTV: "E' stato un lungo percorso, mi mancava giocare a calcio. Ora voglio dare il massimo"
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Fedele: "Il ritorno di Rabiot cambierà il Milan, il Derby un test fondamentale. Futuro portiere? Prendiamo Caprile"
Franco OrdineIl var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perth
Carlo PellegattiSiamo fermi a Carlos Bacca. Statistica incredibile. A gennaio attaccante funzionale. Da dimenticare David e Lewandowski
Antonio VitielloA breve il vero Milan. Cosa chiede Allegri alla squadra. Rinforzi a gennaio necessari
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com