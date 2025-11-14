Jashari: "E' sempre difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, ma mi mancava giocare a calcio"

vedi letture

Ardon Jashari, al termine dell'amichevole odierna del Milan contro la Virtus Entella, ha commentato così a Milan TV il suo ritorno in campo dopo il lungo infortunio: "E' stato un percorso lungo per arrivare fin qui soprattutto dopo il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio. Dopo circa tre mesi è bello tornare in campo dal primo minuto in un'amichevole. E' una bella sensazione".

Sul ritorno in campo: "E' sempre un po' difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma alla fine mi mancava giocare a calcio. La cosa più importante oggi era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Questo contava più di tutto il resto oggi".