Jashari nella sala dei trofei a Casa Milan: lo svizzero ammira meravigliato Champions e Scudetti

Jashari nella sala dei trofei a Casa Milan: lo svizzero ammira meravigliato Champions e ScudettiMilanNews.it
Oggi alle 17:29News
di Manuel Del Vecchio

Nella giornata di ieri Ardon Jashari ha firmato il suo contratto quinquennale con i rossoneri; la sua visita a Casa Milan si è prolungata, come succede per ogni nuovo acquisto, nella famosa sala dei trofei all'interno del museo Mondo Milan.

Lo svizzero ha ammirato meravigliato Scudetti e Champions League, prima di passare nella sezione dedicata ai Palloni d'Oro che hanno indossato la maglia rossonera.