Jashari nella sala dei trofei a Casa Milan: lo svizzero ammira meravigliato Champions e Scudetti
MilanNews.it
Nella giornata di ieri Ardon Jashari ha firmato il suo contratto quinquennale con i rossoneri; la sua visita a Casa Milan si è prolungata, come succede per ogni nuovo acquisto, nella famosa sala dei trofei all'interno del museo Mondo Milan.
Lo svizzero ha ammirato meravigliato Scudetti e Champions League, prima di passare nella sezione dedicata ai Palloni d'Oro che hanno indossato la maglia rossonera.
