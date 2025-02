Joao Felix: "Conceiçao mi ha convinto dicendo che al Milan avrei giocato nel mio ruolo"

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione Joao Felix, arrivato a gennaio dal Chelsea, racconta di come Conceiçao lo abbia convinto ad accettare il Milan.

Come ti ha spiegato il progetto Milan mister Conceiçao?

"Conoscevo già il mister, ci ho giocato anche contro. Quando ho lasciato il Portogallo ho continuato a seguirlo. Gli ho detto che mi sarebbe piaciuto giocare nel mio ruolo, non ho chiesto di giocare tanto. E questo mi ha convinto a venire al Milan. Lo conoscevo da prima, so come giocano le sue squadre: mi piace molto ed è anche per questo che sono qua".

In Serie A non ci sono tanti trequartisti come te... Come ti vedi in questo ruolo?

"Farò tutto quello che mi chiederà di fare il mister, in ogni momento e in ogni ruolo: farò del mio meglio e sarò a disposizione del mister e della squadra".