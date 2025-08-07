Juventus, il dt Modesto: "Vlahovic si sta allenando bene ed è un giocatore bianconero"

Intervistato da Tuttosport, il dt della Juventus François Modesto ha rilasciato queste dichiarazioni su Adriano Galliani e su Dusan Valhovic, attaccante bianconeri che piace molto al Milan: "Galliani è stata la prima persona che ho chiamato quando ho firmato con la Juventus. L'ho ringraziato molto, sono stato due anni e mezzo con il Dottore ed è stata l'università del calcio. Una persona che mi ha dato tanto, che mi ha insegnato tanto.

L'insegnamento più grande? Certe cose le tengo per me, anche quelle con il presidente Berlusconi. Con Galliani ci sentiamo una o due volte a settimana, ma in tre anni mi ha dato tanto.. Se abbiamo parlato anche di Vlahovic e dell'interesse del Milan? Non parliamo di mercato, solo di cose personali. Dusan si sta allenando e sta facendo bene: è professionale. Ed è un giocatore della Juve".

