Juventus Next Gen, anche Daniele Bonera allo stadio a vedere i playoff di C

vedi letture

Daniele Bonera è allo stadio per i playoff di Serie C: il membro dello staff tecnico della prima squadra rossonera sta assistendo a Juventus Next Gen-Carrarese. L'ex difensore del Milan è l'indiziato numero uno per prendere il timone della U23 del Milan, che competerà in Serie C dalla prossima stagione se l'iscrizione verrà effettuata.

Insieme a Bonera c'è Mario Beretta, ex coordinatore del vivaio rossonero.