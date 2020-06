Kjaer: "Partita speciale, dobbiamo fare una buona gara per arrivare in finale"

Intervenuto nel pre partita di Juventus-Milan, Simon Kjaer ha parlato in esclusiva ai microfoni di Rai Sport: "Dopo tre mesi ritrovare il campo è una cosa essenziale. Dopo questo periodo è stato difficile, sono molto contento che possiamo tornare in campo. Anche una partita come stasera è bella"

Che mesi sono stati quelli passati?

"Sono stati difficili. Mi mancava molto il calcio, ma in queste situazioni il calcio non era importante. C'erano altri problemi, nel mondo e in Italia. Siamo pronti per rincominciare".

Che gara sarà contro la Juve?

"Sarà una partita difficile. Contro la Juve è sempre così. Dovremo fare un'ottima gara per passare in finale. Siamo pronti, dobbiamo credere che possiamo fare un buon risultato".

Giocare a porte chiuse?

"E' sempre speciale. Non avevo giocato contro il Genoa prima della pausa. L'ho provato prima, manca qualcosa".