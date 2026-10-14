L’agente di Gimenez Pimenta non ci sta: “Mi da fastidio che si dimentichi la storia, è stato impossibile avere continuità nel Milan”

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La nota agente Rafaela Pimenta parla delle difficoltà di Santi Gimenez durante il suo periodo al Milan

Rafaela Pimenta, agente di Santi Gimenez, ha rilasciato una lunga intervista a TNT Sports Messico proprio sul suo assistito. L'importante procuratrice ha ripercorso le tappe dell'attaccante messicano e ha spiegato ampiamente che tipo di difficoltà ha trovato in Italia e al Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.

Aveva bisogno di questo cambiamento, no? Al Milan non ha funzionato, anche a causa degli infortuni, è stato sfortunato sotto questo aspetto.

"Mi dà un po' fastidio, però, che si dimentichi la storia di Santi e quello che è successo. Santi è arrivato al Milan a metà stagione. Non è facile inserirsi in una squadra a gennaio: è molto diverso dall'arrivare all'inizio della stagione, soprattutto quando si tratta di un altro Paese, un'altra lingua, un'altra cultura e un calcio molto diverso da quello a cui era abituato. Poi è cambiato l'allenatore, è cambiata tutta la dirigenza e quest'anno è cambiato nuovamente tutto. La continuità diventa impossibile, davvero impossibile, quando il club, come il Milan in quel momento, non ha una struttura stabile. E quando la struttura non è stabile, per un giocatore è difficile trovare la propria dimensione, soprattutto se è straniero e sta arrivando in un nuovo ambiente. Tu conosci la situazione italiana: chi arriva critica ciò che è stato fatto prima, chi se ne va critica le decisioni della dirigenza precedente. È un po' una questione politica. Credo che Santi sia rimasto coinvolto in una situazione molto più grande del suo rendimento sportivo. A mio parere, anche considerando gli infortuni, non ha avuto le giuste opportunità per esprimersi al meglio".