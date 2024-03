L'allenatore dello Slavia pazzo del Milan: "È il picco della mia carriera. Ricordo Baresi, Costacurta... Per noi qui è una festa"

Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro per presentare la sfida tra i cechi e il Milan, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e in programma domani alle 21:00, sempre a San Siro.

Come sarà giocare contro il Milan?

"Per me giocare qui è il picco della carriera. Quando eravamo Cecoslovacchia vedevamo solo qualche partita... Mi ricordo Baresi, Costacurta: allora li vedevamo solo in televisione e anche raramente. Giocare contro il Milan per noi è una festa, contro una squadra così, con questa tradizione, con questo stadio. Spero di fare meglio che contro la Roma".

Chi toglierebbe al Milan?

"Difficile da dire. Anzi, sono contento che i miei giocatori affronteranno i giocatori del Milan. Adoro Leao, lo vediamo giocare spesso".