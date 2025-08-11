L'esordio di Modric con il Milan: mister Allegri commenta così il momento del croato
Il Milan conclude il proprio pre campionato perdendo 4-1 contro il Chelsea. Tanti giovani in campo, ma soprattutto da registrare l'esordio in rossonero di Luka Modric. Il campionato croato, subentrato a metà ripresa ha gestito bene diversi palloni e fornito lanci lunghi per Leao e Loftus. Una buina prova nel complesso, se non ancora al meglio della condizione.
Max Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Chelsea-Milan 4-1. Queste le sue dichiarazioni sull'esordio di Modric con la maglia rossonera:
"È arrivato da 10 giorni, ha bisogno di lavorare. Aveva 30 minuti, ne ha fatti 45. L’espulsione ha cambiato i piani, doveva entrare per Musah che ha fatto 70 minuti dopo i 60 minuti di ieri. Deve migliorare la condizione, è più in ritardo degli altri”.
