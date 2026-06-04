L'ex direttore sportivo del Milan Igli Tare indagato in Albania: i motivi

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Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, licenziato dieci giorni fa, è finito sul registro degli indagati in Albania per riciclaggio e corruzione

Dieci giorni fa Gerry Cardinale, dopo il confronto avuto con Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, decideva di licenziare in tronco tutti i vertici del Milan, dirigenziali e tecnici. Tra le teste che sono saltate c'era anche quella di Igli Tare che, dopo un solo anno e con tanta amarezza, ha lasciato Casa Milan e Milanello. Ciononostante l'estate turbolenta dell'ormai ex dirigente milanista potrebbe anche prendere una piega ulteriormente complicata, secondo le notizie che arrivano dall'Albania.

Questa mattina infatti si è diffusa la voce che Igli Tare sarebbe finito nel registro degli indagati della Procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak). Secondo quanto emerge il nome del dirigente sarebbe emerso nel corso dell'indagine contro l'ex vice premier albanese Belinda Balluku, accusata inizialmente di "violazioni in gare d'appalto". Vicevera, Tare viene accusato di riciclaggio e corruzione.