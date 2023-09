L'Olanda vince in rimonta contro l'Irlanda dopo l'ingresso di Reijnders alla ripresa

Successo per l'Olanda di Koeman contro l'Irlanda per 2-1, avvicinandosi così alla qualificazione ai prossimi Europei. Tijjani Reijners è subentrato al 45esimo al posto di Weiffer mettendo qualità e quantità in mezzo al campo.