La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: Napoli ancora distante dalla Champions

Napoli e Torino hanno pareggiato 1-1 nella sfida di apertura della 28esima giornata di Serie A. I partenepei hanno aperto le danze in una partita molto bloccata, trovando il gol per prima solamente al 61esimo minuto con Kvaratskhelia, salvo subire, appena tre minuti dopo, il pareggio granata con Sanabria. Niente tre punti per il Napoli, che aveva ben impressionato nelle prime uscite di Calzona.

I campioni in carica salgono a quota 44 punti, senza guadagnare posizioni in classifica. Torino a 38.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72

Juventus 57

Milan 56

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 46

Napoli 44 *

Fiorentina 42

Lazio 40

Torino 38 *

Monza 36

Genoa 33

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24

Frosinone 24

Hellas Verona 23

Cagliari 23

Sassuolo 20

Salernitana 14

*hanno già disputato la 28esima giornata