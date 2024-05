La dedica di Pulisic dopi la doppietta: "Mamma, questi gol sono per te"

vedi letture

In occasione della Festa della Mamma il Milan è sceso in campo con delle maglie speciali. Non il proprio cognome stampato, bensì quello della madre. E Christian Pulisic ha onorato come meglio non poteva il nome della genitrice, segnando due reti nel successo per 5-1 contro il Cagliari.

Lo statunitense ha così voluto fare una dedica attraverso i propri canali social: "Questi gol erano per te, mamma". 25 anni, Pulisic sale a quota 12 reti in Serie A. Era dal 2005/06 che un centrocampista del Milan non arrivava in doppia cifra senza rigori trasformati. L'ultimo è stato Kakà che arrivò a 11.