La Gazzetta elenca le 9 certezze del Milan per sognare: da Giroud al calendario

Nove certezze per crederci davvero. Dopo le gare del weekend, il Milan è capolista in solitaria e padrone del proprio destino. Vincendo tutte le partite da qui alla fine, i rossoneri alzerebbero lo scudetto senza doversi curare dei risultati delle avversarie. La Gazzetta dello Sport elenca le nove ragioni per cui la squadra di Pioli può cullare il sogno tricolore.

Dalla solidità a Giroud. Al primo posto, anche se non è una classifica, va la solidità in fase difensiva, considerato il terzo clean sheet consecutivo. Poi i due centravanti: Ibrahimovic che torna e Giroud che in questo momento è un leader. Le poche pressioni rispetto alla concorrenza - soprattutto Inter e Juve - e la carica di San Siro. I protagonisti: chi come Bakayoko e Messias deve meritarsi il riscatto, chi come Florenzi e Kalulu si è dimostrato un titolare aggiunto, chi come Tonali e Leao è nella stagione da consacrazione. Senza dimenticare l'ultimo motivo per sognare: il calendario, che per il Diavolo può considerarsi amico seppur con qualche insidia.