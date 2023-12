La Gazzetta su Guirassy: "Lotta, corre, usa gli spazi e soprattutto...fa gol. Serhou con Giroud? Dura"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Guirassy, obiettivo di mercato del Milan per l'attacco: "Lotta, corre, usa gli spazi e soprattutto...fa gol. Serhou con Giroud? Dura". La Rosea analizza il modo di giocare del centravanti dello Stoccarda che sembra essere ora in cima alle preferenze rossonere in vista del mercato di gennaio.

In questa stagione l'attaccante guineano sta segnando tantissimo: è infatti già a quota 18 reti segnate, di cui 16 in Bundesliga. Può giocare insieme ad Olivier Giroud? Se lo chiede questa mattina anche la Gazzetta e la risposta è no. Sulla carta i due sono alternativi più che compagni d’attacco visto che stiamo parlando di due prime punte, diverse, ma non semplice da far coesistere.