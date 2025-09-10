La Lega Serie B, in sinergia con il Ministero del Turismo, ha annunciato il via al progetto per promuovere la bellezza del Paese

Oggi alle 17:22News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 SET - La Lega Serie B, in sinergia con il Ministero del Turismo, ha annunciato il via al progetto "From Stadium to Italy. Play the Beauty", un percorso integrato di promozione e comunicazione che ha l'obiettivo di "incentivare la bellezza e l'unicità del nostro Paese attraverso il calcio, esplorando le risorse culturali, enogastronomiche, naturali e sportive delle diverse regioni italiane". Il progetto prenderà ufficialmente il via dalla 3a giornata di campionato e accompagnerà l'intera stagione fino alla conclusione dei playoff nel 2026. Protagonisti non soli i 20 Club, ma anche Regioni, Comuni e associazioni di categoria per trasformare il campionato in uno strumento di promozione e valorizzazione delle eccellenze locali. "La sinergia tra sport e turismo è cruciale per valorizzare il nostro territorio - ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè - Le manifestazioni sportive non solo esaltano le bellezze locali, ma offrono anche occasioni di crescita economica e culturale".

"Desidero ringraziare il ministero del Turismo e le istituzioni coinvolte in un progetto così gratificante e ambizioso - ha sottolineato il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin - La sinergia tra la Serie BKT, che con i suoi 20 club copre gran parte della nostra meravigliosa penisola, e le istituzioni preposte alla promozione del turismo e del nostro patrimonio risulta fondamentale e mira alla valorizzazione dei nostri territori creando opportunità di promozione e sviluppo economico. Varie le iniziative promozionali previste, come le visibilità LED sui campi della Serie BKT e contenuti che verranno veicolati sui principali canali social della Lega Serie B e del ministero riportanti l'hashtag dedicato #SerieBellezzaDaVivere. La campagna prevede anche un forte impegno in termini di accessibilità, con un'attenzione particolare verso le mete turistiche fruibili da persone con disabilità, offrendo così un'esperienza aperta a tutti. (ANSA).