La moviola della Gazzetta - Rapuano non benissimo: qualche giallo di troppo

Nel trafiletto dedicato alla maviola di Milan-Lazio, la Gazzetta dello Sport analizza la partita dell'arbitro Rapuano. Questo il commento della rosea, che ha assegnato un 5,5 al direttore di gara: "Partita con qualche sbavatura per Rapuano, soprattutto sui cartellini gialli. In particolare nel finale, quando ammonisce Luca Pellegrini per un intervento su Rebic che in realtà era sul pallone. Esagerato pure il giallo a Thiaw (era diffidato) per il fallo su Basic a un minuto dal novantesimo. Nel primo tempo anche l’ammonizione a Romagnoli è eccessiva. All’84’ annullato correttamente il gol a Rebic, partito in posizione irregolare prima di battere Provedel".