La procura Figc chiede 13 mesi di inibizione per il numero 1 dell'Aia Zappi

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - La procura della Federcalcio, durante l'udienza davanti al tribunale nazionale federale, ha chiesto 13 mesi di inibizione per Antonio Zappi, presidente AIA, accusato di presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, in particolare su Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi. Sei mesi, invece, la richiesta per Emanuele Marchesi, componente de comitato nazionale. Nella prima ora e mezzo la difesa di Zappi, rappresentata dagli avvocati Santoro, Sterratino e Sperduti, ha presentato numerose richieste istruttorie, ma il TFN ha deciso di rigettare le istanze dopo essersi chiuso in camera di consiglio per decidere. (ANSA).
