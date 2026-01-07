La proposta di Allegri: spostare la partita delle 20.45 alle 20. Le sue parole in conferenza

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha spiegato:

Ci sono troppi pregiudizi sul gioco di Allegri?

"Non lo so, io una cosa che quando ho iniziato ho cercato di imparare e di copiare dai più bravi, quelli che hanno vinto... Ho capito che nel calcio non c'è un metodo unico per vincere, altrimenti tutti userebbero quello. Ci sono giocatori che hanno caratteristiche diverse: bisogna mettere in modo semplice i giocatori nelle condizioni di far bene. Poi ci sono tante componenti... Come si fa a fare l'allenatore? Non lo so, è inspiegabile. È più semplice di quello che sembra. Anche gli allenatori sono diversi uno dall'altro. Quello che conta nella vita è il risultato, poi come ci si arriva... Ci sono tanti metodi, non ce n'è uno unico. Vale anche nel tennis, in tutti gli sport. Non credo ci sia un metodo unico".

Poco tempo per recuperare tra Genoa e Fiorentina:

"Quando ci sono partite ravvicinate bisogna fare dei cambi, ma intanto pensiamo a domani. Quest'anno se ne avessimo avute da giocare ravvicinate, la Champions, sarebbe stato meglio. Una cosa importante secondo me è spostare l'orario della sera, dalle 20.45 alle 20. Se giochi alle 20, alle 23 sei già a letto. È una cosa che secondo me potrebbe essere molto intelligente".