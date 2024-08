La Roma cade in casa con l'Empoli: Colombo regala i tre punti ai toscani

Doveva essere la serata di Paulo Dybala, è stata quella dell'Empoli. Colpaccio dei toscani, che per la prima volta nella loro storia espugnano l'Olimpico e superano la Roma con il risultato di 2-1. Gyasi e Colombo i marcatori per la formazione di Roberto D'Aversa - ancora squalificato, in panchina Sullo - mentre l'uzbeko Shomurodov, destinato alla cessione nei prossimi giorni a meno di sorprese, ha riacceso le speranze dei giallorossi di Daniele De Rossi nel finale.

Nulla da fare: a rovinare il clima di festa per la permanenza della Joya - salutato dal boato dell'impianto capitolino sin dalla lettura delle formazioni - ci hanno pensato i toscani, che salgono a quota 4 punti, in vetta alla classifica di Serie A insieme ad altre cinque squadre. Un punto in due gare per la Roma, fermata anche dai ben tre legni colpiti, come il Milan.